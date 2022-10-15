Смотри онлайн сладкую проверку на верность в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 6 выпуск!

Таня не была уверена в своем любимом Богдане, поэтому решила устроить ему проверку. Пара регулярно смотрит передачи на Новом канале, поэтому Богдан знает, как выглядит Елена-Кристина Лебедь. Специально для этой проверки соблазнительная красавица Вероника залезла в торт, чтобы удивить Богдана и перейти на темы поинтереснее. Богдан сразу же заинтересовался девушкой и начал спрашивать, в каких стилях она умеет танцевать. Не пересечет ли интерес Богдана границы дозволенного? Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 6 выпуск.

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