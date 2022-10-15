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Выпуск 6. Часть 1. Беременная девушка оказалась мошенницей! Аферисты в сетях. Сезон 7

Выпуск 6. Часть 1. Беременная девушка оказалась мошенницей! Аферисты в сетях. Сезон 7

15 жовтня

Випуск 6. Частина 2. Перевірка на вірність із дівчиною на десерт. Аферисти в сітях. Сезон 7

Дивись онлайн солодку перевірку на вірність у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск!

Таня не була впевнена у своєму коханому Богдані, тож вирішила влаштувати йому перевірку. Пара регулярно дивиться передачі на Новому каналі, тож Богдан знає, як виглядає Олена-Крістіна Лебідь. Спеціально для цієї перевірки спокуслива красуня Вероніка залізла в торт, щоб здивувати Богдана та перейти на цікавіші теми. Богдан одразу ж зацікавився дівчиною і почав питати, в яких стилях вона вміє танцювати. Чи не перетне інтерес Богдана межі дозволеного? Дивись у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон 5 випуск

Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 6 від 15.10.2022
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«Продам дрова/обігрівачі/буржуйки. Недорого!»: Олена-Крістіна Лебідь викрила актуальну схему шахраїв

30 вересня
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