Дивись онлайн солодку перевірку на вірність у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск!

Таня не була впевнена у своєму коханому Богдані, тож вирішила влаштувати йому перевірку. Пара регулярно дивиться передачі на Новому каналі, тож Богдан знає, як виглядає Олена-Крістіна Лебідь. Спеціально для цієї перевірки спокуслива красуня Вероніка залізла в торт, щоб здивувати Богдана та перейти на цікавіші теми. Богдан одразу ж зацікавився дівчиною і почав питати, в яких стилях вона вміє танцювати. Чи не перетне інтерес Богдана межі дозволеного? Дивись у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон 5 випуск