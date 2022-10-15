Смотрите также
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Выпуск 6. Часть 2. Проверка на верность с девушкой на десерт. Аферисты в сетях. Сезон 7

Выпуск 6. Часть 2. Проверка на верность с девушкой на десерт. Аферисты в сетях. Сезон 7

15 октября

Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 6 от 15.10.2022

Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 6 выпуск, почему нужно быть предельно осторожным, когда продаешь что-то через интернет! Мошенники поджидают повсюду, и иногда они притворяются абсолютно безобидными персонажами.

Никто не ожидает угрозы от беременной девушки. Вот и жертва аферы в 6 выпуске Аферисты в сетях не думала, что девушка в положении может оказаться преступницей. Елена-Кристина Лебедь пришла на встречу с покупательницей, которая откликнулась на объявление о продаже автомобиля. Сначала все казалось обычным – девушка задавала вопросы о состоянии машины, захотела сесть за руль… а потом началось самое интересное, ведь она начала задыхаться на ровном месте! К чему это привело и чего добивалась аферистка, узнай в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон 5 выпуск

Смотреть онлайн 2 часть 6 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7
Новости проекта
Новости проекта
«Попросила удалить все фото со мной, все переписки»: Елена-Кристина Лебедь – о выезде мамы из оккупации

«Попросила удалить все фото со мной, все переписки»: Елена-Кристина Лебедь – о выезде мамы из оккупации

13 октября
Приманка – новенький IPhone! Елена-Кристина Лебедь предупреждает об опасной афере

Приманка – новенький IPhone! Елена-Кристина Лебедь предупреждает об опасной афере

07 октября
«Продам дрова/обогреватели/буржуйки. Недорого!»: Елена-Кристина Лебедь разоблачила актуальную схему мошенников

«Продам дрова/обогреватели/буржуйки. Недорого!»: Елена-Кристина Лебедь разоблачила актуальную схему мошенников

30 сентября
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