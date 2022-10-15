Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 6 выпуск, почему нужно быть предельно осторожным, когда продаешь что-то через интернет! Мошенники поджидают повсюду, и иногда они притворяются абсолютно безобидными персонажами.

Никто не ожидает угрозы от беременной девушки. Вот и жертва аферы в 6 выпуске Аферисты в сетях не думала, что девушка в положении может оказаться преступницей. Елена-Кристина Лебедь пришла на встречу с покупательницей, которая откликнулась на объявление о продаже автомобиля. Сначала все казалось обычным – девушка задавала вопросы о состоянии машины, захотела сесть за руль… а потом началось самое интересное, ведь она начала задыхаться на ровном месте! К чему это привело и чего добивалась аферистка, узнай в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 6 выпуск.

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Смотреть онлайн 2 часть 6 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон