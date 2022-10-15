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Выпуск 6. Часть 2. Проверка на верность с девушкой на десерт. Аферисты в сетях. Сезон 7

Выпуск 6. Часть 2. Проверка на верность с девушкой на десерт. Аферисты в сетях. Сезон 7

15 жовтня

Випуск 6. Частина 1. Вагітна дівчина виявилася шахрайкою! Аферисти в сітях. Сезон 7

Дивись у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск, чому потрібно бути дуже обережним, коли продаєш щось через інтернет! Шахраї чекають всюди, і іноді вони прикидаються абсолютно безневинними персонажами.

Ніхто не очікує на загрозу від вагітної дівчини. Ось і жертва афери у 6 випуску Аферисти в сітях не думала, що дівчина може стати злочинницею. Олена-Крістіна Лебідь прийшла на зустріч із покупницею, яка відгукнулася на оголошення про продаж автомобіля. Спочатку все здавалося звичайним – дівчина ставила запитання про стан машини, захотіла сісти за кермо… а потім почалося найцікавіше, адже вона почала задихатись на рівному місці! До чого це призвело і чого домагалася аферистка, дізнайсь у проєкті Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск.

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Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 6 від 15.10.2022
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«Продам дрова/обігрівачі/буржуйки. Недорого!»: Олена-Крістіна Лебідь викрила актуальну схему шахраїв

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