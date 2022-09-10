10 сентября

Встреча с сыном голливудской звезды закончилась сенсацией. Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 2. Часть 2

В проекте Аферисты в сетях 7 сезон 2 выпуск от 10.09.2022 Елена-Кристина Лебедь сходит на свидание с самим сыном Жан-Клода Ван Дамма. Сначала завидный жених попытается поразить спутницу сверхсложными упражнениями на спортивной площадке. После этого пригласит в ресторан, а на самом деле приведет в бабушкину квартиру. Вместо голливудских блюд предложит выпить сырое яйцо, а затем попытается поразить трюками с нунчаками. Встреча с внебрачным сыном Ван Дамма закончится настоящей сенсацией. Не пропусти шокирующее разоблачение афериста – смотри онлайн проект Нового канала Аферисты в сетях сезон 7 выпуск 2.

Смотреть онлайн 2 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 2 от 10.09.2022
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