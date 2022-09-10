В проекте Аферисты в сетях 7 сезон 2 выпуск от 10.09.2022 Елена-Кристина Лебедь сходит на свидание с самим сыном Жан-Клода Ван Дамма. Сначала завидный жених попытается поразить спутницу сверхсложными упражнениями на спортивной площадке. После этого пригласит в ресторан, а на самом деле приведет в бабушкину квартиру. Вместо голливудских блюд предложит выпить сырое яйцо, а затем попытается поразить трюками с нунчаками. Встреча с внебрачным сыном Ван Дамма закончится настоящей сенсацией. Не пропусти шокирующее разоблачение афериста – смотри онлайн проект Нового канала Аферисты в сетях сезон 7 выпуск 2.

Смотреть онлайн 2 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон