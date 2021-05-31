У 7 випуску Аферисти в сітях 6 сезон ти побачиш одну з найбезглуздіших афер! Можливо, ти пам'ятаєш сіморонського мага Геннадія, який три роки тому змусив Олену-Крістіну Лебідь кидати труси на люстру. Незважаючи на сюрприз у шафі, який підготувала йому команда проекту минулого разу, маг не припинив свою діяльність. Він продовжує ловити в свої сіті наївних дівчат і пропонувати їм інтим, прикриваючись древніми ритуалами.

Цього разу Олена-Крістіна Лебідь попросить у мага звернутися до якихось нових методів. І, як виявилося, у Геннадія в кишені є ще чимало нетривіальних способів привернути чоловіка! Наприклад, за допомогою звичайного огірка. Хочеш дізнатися, як? Дивись Аферисти в сітях 6 сезон 7 випуск від 31.05.2021!

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