В 7 выпуске Аферисты в сетях 6 сезон ты увидишь одну из самых нелепых афер! Возможно, ты помнишь симоронского мага Геннадия, который три года назад заставил Елену-Кристину Лебедь бросать трусы на люстру. Несмотря на сюрприз в шкафу, который подготовила ему команда проекта в прошлый раз, маг не прекратил свою деятельность. Он продолжает ловить в свои сети наивных девушек и предлагать им интим, прикрываясь древними ритуалами.

На этот раз Елена-Кристина Лебедь попросит у мага обратиться к каким-то новым методам. И, как оказалось, у Геннадия в кармане есть еще немало нетривиальных способов привлечь мужчину! Например, при помощи обычного огурца. Хочешь узнать, как? Смотри Аферисты в сетях 6 сезон 7 выпуск от 31.05.2021!



Смотреть онлайн выпуск 6 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 2 часть выпуска 7 Аферисты в сетях 6 сезон