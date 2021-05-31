Перевірка на вірність в 7 випуску Аферисти в сітях 6 сезон буде спекотною! Віталій звертається за допомогою проекту вже вдруге. Його попередня дівчина, на жаль, повелася на провокацію, і на цьому їхні стосунки закінчилися. Однак Віталій виявився ревнивим хлопцем, і тепер він хоче перевірити свою нову любов!

Цього разу його дівчина Вероніка – візажистка, що тільки починає свою діяльність. Дівчину запросять на фешн-зйомку, де на неї чекає чарівний фотограф. Чи зможе Вероніка встояти після того, як їй запропонують побути моделлю і напоять шампанським? І яку неприємну правду про свою дівчину дізнається Віталій? Дізнайся просто зараз – дивись Аферисти в сітях 6 сезон 7 випуск!

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