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Випуск 2. Частина 1. Як заробити півмільйона на першому побаченні? Аферисти в сітях. Сезон 8

Випуск 2. Частина 1. Як заробити півмільйона на першому побаченні? Аферисти в сітях. Сезон 8

02 жовтня

Випуск 2. Частина 2. Треш-кавалер «Містер Вонючка» валить на побаченні наповал! Аферисти в сітях. Сезон 8

З новим сезоном улюбленого шоу Аферисти в сітях прийшла нова цікава та непередбачувана рубрика, яка точно підніме твій настрій! Тепер глядачі програми спостерігатимуть за найпровальнішими побаченнями з інтернету. Тож, якщо ти подумаєш, що твоє якесь побачення було невдалим, згадай Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск!

Ймовірно, у тебе було таке, що побачення не виправдовувало очікувань. Але у випадку з наступним рандеву все було зрозуміло задовго до зустрічі. Про який такий мужицький лайфстайл розказував ведучій чоловік? Та чому на побаченні Олена-Крістіна Лебідь сиділа в протигазі? Дізнайся в проєкті Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск.

Дивитися онлайн 2 випуск Аферисти в сітях 8 сезон

Новий каналАферисти в сітяхСезон 8Аферисти в сітях. Сезон 8. Випуск 2 від 02.10.2023
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