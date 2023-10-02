З новим сезоном улюбленого шоу Аферисти в сітях прийшла нова цікава та непередбачувана рубрика, яка точно підніме твій настрій! Тепер глядачі програми спостерігатимуть за найпровальнішими побаченнями з інтернету. Тож, якщо ти подумаєш, що твоє якесь побачення було невдалим, згадай Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск!

Ймовірно, у тебе було таке, що побачення не виправдовувало очікувань. Але у випадку з наступним рандеву все було зрозуміло задовго до зустрічі. Про який такий мужицький лайфстайл розказував ведучій чоловік? Та чому на побаченні Олена-Крістіна Лебідь сиділа в протигазі? Дізнайся в проєкті Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск.

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