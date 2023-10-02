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Выпуск 2. Часть 2. Треш-кавалер «Мистер Вонючка» валит на свидании наповал! Аферисты в сетях. Сезон 8

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Аферисти в сітях. Сезон 8. Випуск 2 від 02.10.2023

Герой розслідування проєкту Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск до підготовки до першого побачення підійде стратегічно. Він потурбується про свій образ успішного банкіра, аби його жертва точно повірила в його байки. У нього будуть усі атрибути заможного чоловіка: і престижна робота, і машина, і дороговартісний костюм, і гарні квіти, аби точно ослабити увагу дівчини. Проте виявиться, що це лише обгортка luxury життя, якою обмотався справжній аферист!

Дивіться Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск та побачте, як шахрай спробує витягнути з Олени-Крістіни Лебідь пару десятків тисяч гривень під легенду про неймовірно вигідний депозит у його банку.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 8 сезон

Дивитися онлайн 2 частина 2 випуск Аферисти в сітях 8 сезон

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