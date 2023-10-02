С новым сезоном любимого шоу Аферисты в сетях пришла новая интересная и непредсказуемая рубрика, которая точно поднимет твое настроение! Теперь зрители программы будут наблюдать за самыми провальными свиданиями из интернета. Поэтому, если ты подумаешь, что твое какое-то свидание было неудачным, вспомни Аферисты в сетях 8 сезон 2 выпуск!

Вероятно, у тебя было такое, что свидание не оправдывало ожиданий. Но в случае со следующим рандеву все было понятно задолго до встречи. О каком таком мужицком лайфстайле рассказывал ведущей мужчина? И почему на свидании Елена-Кристина Лебедь сидела в противогазе? Узнай в проекте Аферисты в сетях 8 сезон 2 выпуск.

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