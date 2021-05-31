Проверка на верность в 7 выпуске Аферисты в сетях 6 сезон будет жаркой! Виталий обращается за помощью проекта уже второй раз. Его предыдущая девушка, увы, повелась на провокацию, и на этом их отношения закончились. Однако Виталий оказался ревнивым парнем, и теперь он хочет проверить свою новую любовь!

На этот раз его девушка Вероника – начинающий визажист. Девушку пригласят на фешн-съемку, где ее ждет обаятельный фотограф. Сможет ли Вероника устоять после того, как ей предложат побыть моделью и напоят шампанским? И какую неприятную правду о своей девушке узнает Виталий? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 6 сезон 7 выпуск!



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