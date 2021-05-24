У 6 випуску Аферисти в сітях 6 сезон Сергій вирішив перевірити на вірністю свою дружину Діану. Пара разом вже шість років. Спочатку все було чудово, але останнім часом жінка начебто охолола до чоловіка. Сергій підозрює, що почуття дружини до нього згасли. Він навіть схуд заради неї, але Діані не сподобалися такі зміни.

Щоб перевірити вірність Діани, Сергій звернувся за допомогою команди проєкту Аферисти в сітях. Жінці зателефонували і обрадували новиною, що вона виграла подарунок у великій мережі супермаркетів. Її буде чекати чарівний ведучий з білому лімузині, який не тільки вручить переможниці подарунок, але і спробує залучити її увагу пікантними жартами та іграми з подвійним дном. Чи пройде Діана це випробування? Дізнайся просто зараз – дивись Аферисти в сітях 6 сезон 6 випуск!

Дивитися онлайн випуск 6 Аферисти в сітях 6 сезон