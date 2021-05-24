Video: Перевірка на вірність: зрадила за мультиварку і лімузин? Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 6. Частина 2

Дивитися онлайн частина 2 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 6 від 24.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 6 від 24.05.2021 / Перевірка на вірність: зрадила за мультиварку і лімузин? Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 6. Частина 2
24 травня

Перевірка на вірність: зрадила за мультиварку і лімузин? Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 6. Частина 2

У 6 випуску Аферисти в сітях 6 сезон Сергій вирішив перевірити на вірністю свою дружину Діану. Пара разом вже шість років. Спочатку все було чудово, але останнім часом жінка начебто охолола до чоловіка. Сергій підозрює, що почуття дружини до нього згасли. Він навіть схуд заради неї, але Діані не сподобалися такі зміни.

Щоб перевірити вірність Діани, Сергій звернувся за допомогою команди проєкту Аферисти в сітях. Жінці зателефонували і обрадували новиною, що вона виграла подарунок у великій мережі супермаркетів. Її буде чекати чарівний ведучий з білому лімузині, який не тільки вручить переможниці подарунок, але і спробує залучити її увагу пікантними жартами та іграми з подвійним дном. Чи пройде Діана це випробування? Дізнайся просто зараз – дивись Аферисти в сітях 6 сезон 6 випуск!

Дивитися онлайн випуск 6 Аферисти в сітях 6 сезон

Перевірка на вірність: зрадила за мультиварку і лімузин? Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 6. Частина 2
Обдурив матір-одиначку за допомогою Олени-Крістіни Лебідь! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 6. ...
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