Video: Проверка на верность: изменила за мультиварку и лимузин? Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 6. Часть 2

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Аферисты в сетях / Сезон 6 / Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 6 от 24.05.2021 / Проверка на верность: изменила за мультиварку и лимузин? Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 6. Часть 2
24 мая

Проверка на верность: изменила за мультиварку и лимузин? Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 6. Часть 2

В 6 выпуске Аферисты в сетях 6 сезон Сергей решил проверить на верностью свою жену Диану. Пара вместе уже шесть лет. Сначала все было прекрасно, но в последнее время женщина как-будто охладела к супругу. Сергей подозревает, что чувства жены к нему угасли. Он даже похудел ради нее, но Диане не понравились такие перемены.

Чтобы проверить верность Дианы, Сергей обратился за помощью команды проекта Аферисты в сетях. Женщине позвонили и обрадовали новостью, что она выиграла подарок в крупной сети супермаркетов. Ее будет ждать обаятельный ведущий с белом лимузине, который не только вручит победительнице подарок, но и попытается привлечь ее внимание пикантными шуточками и играми с двойным дном. Пройдет ли Диана это испытание? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 6 сезон 6 выпуск!

Смотреть онлайн выпуск 6 Аферисты в сетях 6 сезон

Проверка на верность: изменила за мультиварку и лимузин? Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 6. Часть 2
Обманул мать-одиночку при помощи Елены-Кристины Лебедь! Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 6. ...
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