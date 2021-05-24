Дивись онлайн в 6 випуск Аферисти в сітях, як шахрай обдурив матір-одиначку за допомогою Олени-Крістіни Лебідь! Ведуча, виконуючи вказівки афериста, відібрала у жінки останні гроші і стала головною підозрюваною в злочині. Дізнайся всі подробиці просто зараз!

Все почалося безневинно і навіть романтично – бізнесмен запросив Олену-Крістіну Лебідь на побачення, орендував зал кінотеатру, купив шампанське і зробив все, щоб зачарувати рудоволосу красуню. Потім поступив дзвінок від його нібито партнера по бізнесу, і тоді почалося найцікавіше! Дізнайся просто зараз, як шахрай обманом змусив Олену-Крістіну Лебідь вдертися в чужу квартиру і скоїти крадіжку. Дивись Аферисти в сітях 6 сезон 6 випуск від 24.05.2021.

Дивитися онлайн випуск 5 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 2 частина випуску 6 Аферисти в сітях 6 сезон