Не пропусти гарячу перевірку на вірність – дивись онлайн Аферисти в сітях 2021 випуск 12 на сайті Нового каналу!

Лариса вже шість років живе в шлюбі з Русланом. Здавалося б, у них усе чудово: міцна сім’я, є довіра та підтримка. Проте останнім часом жінка помітила, як Руслан віддаляється від неї. Згасла пристрасть, разом вони проводять мало часу… Останньою краплею стало те, що Лариса знайшла в ноутбуці чоловіка еротичні відео. Можливо, Руслан не тільки віртуально з іншою, а й фізично? Олена-Крістіна перетвориться в гарячу Білосніжку та спробує вивести Руслана на чисту воду. Чи поведеться чоловік на її провокації? Подробиці емоційної перевірки на вірність шукай у програмі Аферисти в сітях 6 сезон 12 випуск від 14.06.2021.

Дивитися онлайн випуск 12 Аферисти в сітях 6 сезон