Олена-Крістіна Лебідь у програмі Аферисти в сітях 6 сезон 12 випуск від 14.06.2021 моніторила сайти купівлі-продажу в пошуках його – підозрілого оголошення. І довго чекати не довелося: увагу ведучої привернуло оголошення про продаж дитячого візочка. Його ціна майже вдвічі менша за ціну інших візочків, а в оголошенні написано: «Продам терміново». Зідзвонившись із продавцем, Олена-Крістіна розпитала всі подробиці: чому так дешево, як здійснюється оплата, чи можна зустрітися та особисто переглянути товар… От тільки під час цієї розмови чоловік видав себе! Як саме? Дивись онлайн Аферисти в сітях 2021 випуск 12 та дізнайся, на що варто звертати увагу під час купівлі речей в інтернеті.

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