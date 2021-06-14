Не пропусти горячую проверку на верность – смотри онлайн Аферисты в сетях 2021 выпуск 12 на сайте Нового канала!

Лариса уже шесть лет живет в браке с Русланом. Казалось бы, у них все замечательно: крепкая семья, доверие и поддержка. Однако в последнее время женщина заметила, как Руслан отдаляется от нее. Угасла страсть, вместе они проводят мало времени… Последней каплей стало то, что Лариса нашла в ноутбуке мужа эротические видео. Возможно, Руслан не только виртуально с другой, но и физически? Елена-Кристина превратится в горячую Белоснежку и попытается вывести Руслана на чистую воду. Поведется ли мужчина в ее провокации? Подробности эмоциональной проверки на верность ищи в программе Аферисты в сетях 6 сезон 12 выпуск от 14.06.2021.

Смотреть онлайн выпуск 12 Аферисты в сетях 6 сезон