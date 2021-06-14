У програмі Аферисти в сітях 6 сезон 11 випуск перевірка на вірність закінчиться гучною сваркою в басейні!

Олена-Крістіна Лебідь прикинеться багатою жінкою з величезним будинком і успішним бізнесом, щоб перевірити Сергія на вірність. Олена і Сергій збираються одружитися, але вона все ще сумнівається в його почуттях. Справа в тому, що Сергій молодше нареченої на 12 років, і іноді він поводиться, як альфонс. Нещодавно він попросив кохану купити йому спортивну автівку. Можливо, він хоче одружитися не на Олені, а на її грошах?

Перевірка на вірність покаже, чи зможе Сергій встояти перед рудоволосою красунею, яка пропонує йому красиве життя. Дивись результати перевірки в 11 випуску Аферисти в мережах 6 сезон на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 11 Аферисти в мережах 6 сезон