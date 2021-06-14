В программе Аферисты в сетях 6 сезон 11 выпуск проверка на верность закончится шумной ссорой в бассейне!

Елена-Кристина Лебедь прикинется богатой женщиной с огромным домом и успешным бизнесом, чтобы проверить Сергея на верность. Елена и Сергей собираются пожениться, но она все еще сомневается в его чувствах. Дело в том, что Сергей младше невесты на 12 лет, и иногда он ведет себя, как альфонс. Недавно он попросил любимую купить ему спортивную машину. Возможно, он хочет жениться не на Елене, а на ее деньгах?

Проверка на верность покажет, сможет ли Сергей устоять перед рыжеволосой красоткой, которая предлагает ему красивую жизнь. Смотри результаты проверки в 11 выпуске Аферисты в сетях 6 сезон на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 11 Аферисты в сетях 6 сезон