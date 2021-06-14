Дивись онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 11 випуск на Новому каналі! Зазвичай дружини наймають приватних детективів, щоб ті простежили за невірними чоловіками. У випадку з 32-річною Катериною все було навпаки – детектив сам зв'язався з нею і сказав, що у нього є докази зради з боку її чоловіка! Але чому сищик вирішив за ним простежити?

Подруга Каті Ірина впевнена: ніякий це не детектив, а просто шахрай, який хоче грошей! Але Катя повірила і погодилася зустрітися з сищиком, у якого нібито є фотографії її чоловіка з коханкою. Однак детектив не знає, що за їхньою зустріччю стежитимуть. Що він зажадає від Каті замість фото? Дізнайся прямо зараз – дивись Аферисти в сітях 6 сезон 11 випуск від 14.06.2021!

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