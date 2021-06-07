Олена-Крістіна Лебідь разом із 34-річним Геннадієм у програмі Аферисти в сітях 6 сезон 10 випуск перевірятимуть на вірність дівчину героя Альону. Головна проблема їхньої пари – стосунки на відстані. Геннадій працює за кордоном, а тому прилітає до України тільки двічі на рік. Тому Альоні доводиться проводити вечори на самоті. Принаймні, у цьому переконаний замовник перевірки. Геннадій переймається, що кохана під час його відсутності не цурається інших чоловіків. Чи так це? Перевірить звабливий і заможний футболіст. Дивись онлайн проект Аферисти в сітях 2021 випуск 10 – результат перевірки на вірність тебе шокує!

Дивитися онлайн випуск 10 Аферисти в сітях 6 сезон