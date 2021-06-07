Елена-Кристина Лебедь вместе с 34-летним Геннадием в программе Аферисты в сетях 6 сезон 10 выпуск будут проверять на верность девушку героя Алену. Главная проблема их пары – отношения на расстоянии. Геннадий работает за границей, а потому прилетает в Украину только дважды в год. Поэтому Алене приходится проводить вечера в одиночестве. По крайней мере, в этом убежден заказчик проверки. Геннадий переживает, что любимая во время его отсутствия не отказывается от других мужчин. Так ли это? Проверит обольстительный и богатый футболист. Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 2021 выпуск 10 – результат проверки на верность тебя шокирует!

Смотреть онлайн выпуск 10 Аферисты в сетях 6 сезон