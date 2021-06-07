Дивись онлайн проект Аферисти в сітях 6 сезон 10 випуск від 07.06.2021 на сайті Нового каналу – не пропусти дзвінок колишньому.

З Оленою-Крістіною Лебідь зв’язався фотограф, який у минулому сезоні зробив для неї неймовірне – організував навколосвітній вояж. Усього за декілька годин ведуча побувала й у Парижі, і на екзотичних островах. Як? Завдяки табуретці та сидінню для унітаза! Але це ще квіточки: чоловік закинув професію фотографа та знайшов нову золоту жилу – фітнес. Проте зі спорту тут залишилося мало… Родзинка колишнього Кріс – невелике еротичне шоу. Хочеш дізнатися більше? Тоді дивись онлайн проект Аферисти в сітях 2021 випуск 10!

Дивитися онлайн випуск 9 Аферисти в сітях 6 сезон

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