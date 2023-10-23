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Выпуск 5. Часть 2. Как спровоцировать «правильную киску» на измену? Сезон 8

Выпуск 5. Часть 2. Как спровоцировать «правильную киску» на измену? Сезон 8

23 жовтня

Випуск 5. Частина 1. Облом афери: шахрая довели до сказу. Сезон 8

Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 5 випуск від 23.10.2023!

Олена-Крістіна Лебідь сама зателефонує аферисту та зламає його схему, щодо якої той мав дуже великі очікування. Яку саме махінацію хотів провернути аферист, покаже новий випуск Аферисти в сітях!

Почалося все з того, що той сам подзвонив та почав навішувати лапшу на вуха про блокування банківської карти. Але шляхом перевірки в справжньому банку виявилося, що це брехня. Тоді вже ведуча діяла дуже впевнено. Дізнайся, що такого скаже ведуча аферисту, від чого в того палатиме? Не пропусти нову схему обману, за якої аферисти наживаються на довірливих людях! Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 5 випуск, аби вберегтися від злочинців!

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 8 сезон

Дивитися онлайн 2 частина 5 випуск Аферисти в сітях 8 сезон

Новий каналАферисти в сітяхСезон 8Аферисти в сітях. Сезон 8. Випуск 5 від 23.10.2023
Новини каналу
Новини каналу
Роздаємо гуманітарку безкоштовно: Олена-Крістіна Лебідь розповіла про цинічну аферу

Роздаємо гуманітарку безкоштовно: Олена-Крістіна Лебідь розповіла про цинічну аферу

23 жовтня
Кредит для внутрішньо переселеної особи: Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу

Кредит для внутрішньо переселеної особи: Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу

16 жовтня
Як банкір з сайту знайомств «кидає» дівчат на десятки тисяч гривень: Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу

Як банкір з сайту знайомств «кидає» дівчат на десятки тисяч гривень: Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу

09 жовтня
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