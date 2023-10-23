Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 5 випуск від 23.10.2023!

Олена-Крістіна Лебідь сама зателефонує аферисту та зламає його схему, щодо якої той мав дуже великі очікування. Яку саме махінацію хотів провернути аферист, покаже новий випуск Аферисти в сітях!

Почалося все з того, що той сам подзвонив та почав навішувати лапшу на вуха про блокування банківської карти. Але шляхом перевірки в справжньому банку виявилося, що це брехня. Тоді вже ведуча діяла дуже впевнено. Дізнайся, що такого скаже ведуча аферисту, від чого в того палатиме? Не пропусти нову схему обману, за якої аферисти наживаються на довірливих людях! Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 5 випуск, аби вберегтися від злочинців!

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 8 сезон

Дивитися онлайн 2 частина 5 випуск Аферисти в сітях 8 сезон