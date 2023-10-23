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Выпуск 5. Часть 2. Как спровоцировать «правильную киску» на измену? Сезон 8

Выпуск 5. Часть 2. Как спровоцировать «правильную киску» на измену? Сезон 8

23 октября

Выпуск 5. Часть 1. Облом аферы: мошенника довели до бешенства. Сезон 8

Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 8 сезон 5 выпуск от 23.10.2023!

Елена-Кристина Лебедь сама позвонит аферисту и сломает его схему, относительно которой тот имел очень большие ожидания. Какую именно махинацию хотел провернуть аферист, покажет новый выпуск Аферисты в сетях!

Началось все с того, что тот сам позвонил и начал навешивать лапшу на уши о блокировке банковской карты. Но путем проверки в настоящем банке оказалось, что это ложь. Тогда уже ведущая действовала очень уверенно. Узнай, что такого скажет ведущая аферисту, отчего у того будет гореть? Не пропусти новую схему обмана, по которой аферисты наживаются на доверчивых людях! Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 8 сезон 5 выпуск, чтобы уберечься от преступников!

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 8 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 5 выпуск Аферисты в сетях 8 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 8Аферисты в сетях. Сезон 8. Выпуск 5 от 23.10.2023
Новости проекта
Новости проекта
Раздаем гуманитарку бесплатно: Елена-Кристина Лебедь рассказала о циничной афере

Раздаем гуманитарку бесплатно: Елена-Кристина Лебедь рассказала о циничной афере

23 октября
Кредит для внутренне переселенного лица: Елена-Кристина Лебедь разоблачила жесткую финансовую аферу

Кредит для внутренне переселенного лица: Елена-Кристина Лебедь разоблачила жесткую финансовую аферу

16 октября
Как банкир с сайта знакомств «кидает» девушек на десятки тысяч гривен: Елена-Кристина Лебедь раскрыла циничную аферу

Как банкир с сайта знакомств «кидает» девушек на десятки тысяч гривен: Елена-Кристина Лебедь раскрыла циничную аферу

09 октября
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