Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 8 сезон 5 выпуск от 23.10.2023!

Елена-Кристина Лебедь сама позвонит аферисту и сломает его схему, относительно которой тот имел очень большие ожидания. Какую именно махинацию хотел провернуть аферист, покажет новый выпуск Аферисты в сетях!

Началось все с того, что тот сам позвонил и начал навешивать лапшу на уши о блокировке банковской карты. Но путем проверки в настоящем банке оказалось, что это ложь. Тогда уже ведущая действовала очень уверенно. Узнай, что такого скажет ведущая аферисту, отчего у того будет гореть? Не пропусти новую схему обмана, по которой аферисты наживаются на доверчивых людях! Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 8 сезон 5 выпуск, чтобы уберечься от преступников!

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 8 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 5 выпуск Аферисты в сетях 8 сезон