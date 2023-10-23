Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 5 випуск від 23.10.2023! Чи здатна на перший погляд надійна та ідеальна дівчина на такий бридкий крок, як зрада?

Напружена атмосфера в кімнаті, де замовник перевірки спостерігатиме за всім дійством через трансляцію камер, буде такою сильною, що коїтимуться дивні речі. Вперше під час перевірки на вірність станеться форс-мажор. Дивись, як команда Аферистів у сітях та підставний бізнесмен виходитимуть із ситуації та як Федя Телепорт врятує справу. Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 5 випуск та дізнайся, чи закінчиться перевірка на вірність хепі-ендом!

Дивитися онлайн 5 випуск Аферисти в сітях 8 сезон