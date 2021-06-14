Елена-Кристина Лебедь в программе Аферисты в сетях 6 сезон 12 выпуск от 14.06.2021 мониторила сайты купли-продажи в поисках его – подозрительного объявления. И долго ждать не пришлось: внимание ведущей привлекло объявление по продаже детской коляски. Ее цена почти вдвое меньше цены других колясок, а в объявлении написано: «Продам срочно». Созвонившись с продавцом, Елена-Кристина расспросила все подробности: почему так дешево, как осуществляется оплата, можно ли встретиться и лично посмотреть товар… Вот только во время этого разговора мужчина выдал себя! Как именно? Смотри онлайн Аферисты в сетях 2021 выпуск 12 и узнай, на что стоит обращать внимание при покупке вещей в интернете.

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