Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 6 сезон 10 выпуск от 07.06.2021 на сайте Нового канала – не пропусти звонок бывшему.

С Еленой-Кристиной Лебедь связался фотограф, который в прошлом сезоне сделал для нее невероятное – организовал кругосветный вояж. Всего за несколько часов ведущая побывала и в Париже, и на экзотических островах. Как? Благодаря табуретке и сидению для унитаза! Но это еще цветочки: мужчина забросил профессию фотографа и нашел новую золотую жилу – фитнес. Однако из спорта здесь осталось мало… Изюминка бывшего Крис – небольшое эротическое шоу. Хочешь узнать больше? Тогда смотри онлайн проект Аферисты в сетях 2021 выпуск 10!

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