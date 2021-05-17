Ты смотришь проект Аферисты в сетях 6 сезон 3 выпуск от 17.05.2021, в котором Елена-Кристина Лебедь станет свидетельницей фальшивого убийства. Моряк дальнего плаванья Ярослав еще на этапе переписки показался подозрительным, ведь его фото в профиле оказалось простой картинкой из интернета. Ярослав сразу же пообещал Елене-Кристине помочь с покупкой автомобиля, ведь такая шикарная девушка не должна ездить на маршрутке. Личное свидание прошло хорошо, и моряк не скупился на угощения – Ярослав заказал дорогие устрицы. На следующий день Елена-Кристина и аферист поехали в автомобильный кинотеатр, но по дороге Ярослав решил припарковаться прямо посреди леса. Не успела Елена-Кристина и глазом моргнуть, как увидела, что на нее направлено дуло пистолета… Чтобы увидеть, чем для ведущей обернулась эта ситуация, смотри проект Аферисты в сетях 6 сезон 3 выпуск от 17.05.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 2 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 2 часть выпуска 3 Аферисты в сетях 6 сезон