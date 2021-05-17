Ты смотришь проект Аферисты в сетях 6 сезон 3 выпуск от 17.05.2021 на сайте Нового канала. Ну кто из нас не грешил тем, что заходил на страницы бывших парней и девушек в социальных сетях. Вот и Елена-Кристина Лебедь не удержалась! Только позвонила она не своему экс-парню, а кавалеру с сайта знакомств, с которым когда-то сходила на ужасное свидание. Три года назад так называемый Укротитель рассказывал Елене-Кристине о том, что женщина должна во всем подчиняться мужчине и не иметь собственного мнения. Так как Укротитель так и не узнал, что его снимали скрытые камеры, Елена-Кристина решила позвонить мужчине и узнать как сложилась его жизнь. И Укротитель снова нашел, чем удивить всю команду проекта! Феерическое возвращение «бывшего» Елены-Кристины смотри прямо сейчас в программе Аферисты в сетях 6 сезон 3 выпуск от 17.05.2021.

Смотреть онлайн выпуск 3 Аферисты в сетях 6 сезон