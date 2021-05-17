Смотри прямо сейчас в проекте Аферисты в сетях 6 сезон 3 выпуск от 17.05.2021, как Елена-Кристина Лебедь «разведет» мошенника на деньги.

Жених мчит к девушке на кабриолете из самой Швейцарии, но при въезде в Украину его машина попадает в небольшую аварию. Горе-мошенник тут же звонит потенциальной жертве и умоляет скинуть ему на карту 1200 гривен – якобы его заграничные счета сейчас недоступны, а налички совсем нет. И Елена-Кристина начинает гениальную схему обмана незадачливого афериста, который попадется на собственную удочку. Что ведущая заставила сделать женишка на кабриолете? Смотри в проекте Аферисты в сетях 6 сезон 3 выпуск от 17.05.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 3 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 3 Аферисты в сетях 6 сезон