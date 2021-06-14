Смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 11 выпуск на Новом канале! Обычно жены нанимают частных детективов, чтобы те проследили за неверными мужьями. В случае с 32-летней Катей все было наоборот – детектив сам связался с ней и сказал, что у него есть доказательства измены со стороны ее мужа! Но почему сыщик решил за ним проследить?

Подруга Кати Ирина уверена: никакой это не детектив, а просто мошенник, который хочет денег! Но Катя поверила и согласилась встретиться с сыщиком, у которого якобы есть фотографии ее мужа с любовницей. Однако детектив не знает, что за их встречей будут следить. Что он потребует от Кати взамен на фото? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 6 сезон 11 выпуск от 14.06.2021!

Смотреть онлайн выпуск 10 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 2 часть выпуска 11 Аферисты в сетях 6 сезон