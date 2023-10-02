Смотрите также
Смотрите также
Выпуск 2. Часть 2. Треш-кавалер «Мистер Вонючка» валит на свидании наповал! Аферисты в сетях. Сезон 8

Выпуск 2. Часть 2. Треш-кавалер «Мистер Вонючка» валит на свидании наповал! Аферисты в сетях. Сезон 8

02 октября

Выпуск 2. Часть 1. Как заработать полмиллиона на первом свидании? Аферисты в сетях. Сезон 8

Герой расследования проекта Аферисты в сетях 8 сезон 2 выпуск к подготовке к первому свиданию подойдет стратегически. Он позаботится о своем образе успешного банкира, чтобы его жертва точно поверила в его байки. У него будут все атрибуты состоятельного мужчины: и престижная работа, и машина, и дорогостоящий костюм, и красивые цветы, чтобы точно ослабить внимание девушки. Однако окажется, что это лишь обертка luxury жизни, которой обмотался настоящий аферист!

Смотрите Аферисты в сетях 8 сезон 2 выпуск и увидите, как мошенник попытается вытянуть из Елены-Кристины Лебедь пару десятков тысяч гривен под легенду о невероятно выгодном депозите в его банке.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 8 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 2 выпуск Аферисты в сетях 8 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 8Аферисты в сетях. Сезон 8. Выпуск 2 от 02.10.2023
Новости проекта
Новости проекта
Дегтярное мыло вместо iPhone 12: Елена-Кристина Лебедь предупредила о циничной афере

Дегтярное мыло вместо iPhone 12: Елена-Кристина Лебедь предупредила о циничной афере

02 октября
Спекулируют на войне и ВСУ: топ-3 аферы от Елены-Кристины Лебедь

Спекулируют на войне и ВСУ: топ-3 аферы от Елены-Кристины Лебедь

25 сентября
«Первая упаковка – в подарок!»: Елена-Кристина Лебедь предостерегла относительно новой интернет-аферы

«Первая упаковка – в подарок!»: Елена-Кристина Лебедь предостерегла относительно новой интернет-аферы

20 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь