Смотри онлайн в 6 выпуске Аферисты в сетях, как мошенник обманул мать-одиночку при помощи Елены-Кристины Лебедь! Ведущая, следуя указаниям афериста, отобрала у женщины последние деньги и стала главной подозреваемой в преступлении. Узнай все подробности прямо сейчас!

Все началось безобидно и даже романтично – бизнесмен пригласил Елену-Кристину Лебедь на свидание, арендовал зал кинотеатра, купил шампанское и сделал все, чтобы очаровать рыжеволосую красавицу. Потом поступил звонок от его якобы партнера по бизнесу, и тогда началось самое интересное! Узнай прямо сейчас, как мошенник обманом заставил Елену-Кристину Лебедь пробраться в чужую квартиру и совершить кражу. Смотри Аферисты в сетях 6 сезон 6 выпуск от 24.05.2021.

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