Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 6 випуск від 30.10.2023!

Уперше за історію програми для справи підготували дублера-кота. Навіщо знадобився чотирилапий актор, дізнаєшся в новій перевірці на вірність!

Реаліті Аферисти в сітях 8 сезон 6 випуск покаже як бізнес-леді Вікторія, якій належить лаунж-зона, де відпочиватиме пара, буде спокушати хлопця. Чи скористається Ярослав можливістю провести час із новою знайомою красунею, поки його дівчина терміново поїде з місця відпочинку, аби зайнятися котячими справами? Дізнайся, чи були побоювання замовниці перевірки щодо вірності хлопця підставні. Фінал програми Аферисти в сітях 8 сезон 6 випуск тебе вразить!

Дивитися онлайн 6 випуск Аферисти в сітях 8 сезон