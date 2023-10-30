Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 6 випуск від 30.10.2023! У новому випуску Олена-Крістіна Лебідь розповість про схему аферистів, на яку потрапляють чоловіки в бажанні заробити легкі гроші.

Ведуча видасть себе за власницю агенції, яка озвучить дивні примхи клієнтки. У реаліті Аферисти в сітях 8 сезон розпусниця нібито готова заплатити хлопцю, що потрапив у пастку, не тільки за його візит, а й за більш ексцентричні вимоги. Наприклад, провести ніч кохання на підвіконні з відкритим вікном, щоб усі сусіди чули цю пристрасну парочку. Або за додаткові 150 доларів назвати клієнтку… волохатою зеброю. Чи погодиться хлопець прийняти ці дивні умови для заробітку – дізнаєшся в проєкті Аферисти в сітях 8 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 8 сезон

Дивитися онлайн 2 частина 6 випуск Аферисти в сітях 8 сезон