Не пропусти нову рубрику «дзвінок колишньому» – дивись онлайн шоу Аферисти в сітях 6 сезон 13 випуск від 23.06.2021 на Новому каналі!

Якщо ти шанувальник викриття афер і дивних побачень, то, ймовірно, пам’ятаєш давнього знайомого Олени-Крістіни Лебідь Валєру секс-машину. Ну як секс-машину, швидше секс-камаза… У 13 випуску гостросоціального шоу Аферисти в сітях 2021 доля подарувала ведучій новий шанс на возз’єднання з найголовнішим альфа-самцем країни.

Побачення парочка запланувала в онлайн-форматі, але навіть за таких умов Валєрчик знайшов способи, як здивувати даму серця та змусити її добряче почервоніти! Дивись онлайн шоу Аферисти в сітях 6 сезон 13 випуск від 23.06.2021 та отримай майстер-клас професійного зваблювання від головного дамського угодника.

Дивитися онлайн випуск 12 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 2 частина випуску 13 Аферисти в сітях 6 сезон