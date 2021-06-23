Не пропусти новую рубрику «звонок бывшему» – смотри онлайн шоу Аферисты в сетях 6 сезон 13 выпуск от 23.06.2021 на Новом канале!

Если ты поклонник разоблачения афер и странных свиданий, то, вероятно, помнишь давнего знакомого Елены-Кристины Лебедь Валеру секс-машину. Ну как секс-машину, скорее секс-камаза… В 13 выпуске остросоциального шоу Аферисты в сетях 2021 судьба подарила ведущей новый шанс на воссоединение с главным альфа-самцом страны.

Свидание парочка запланировала в онлайн-формате, но даже при таких условиях Валерчик нашел способы, как удивить даму сердца и заставить ее изрядно покраснеть! Смотри онлайн шоу Аферисты в сетях 6 сезон 13 выпуск от 23.06.2021 и получи мастер-класс профессионального обольщения от главного дамского угодника.

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