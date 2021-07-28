Олена-Крістіна Лебідь про те, як не стати жертвою популярної афери в соцмережі: запрошення в театр

Запрошення в театр, як приманка: Олена-Крістіна Лебідь про те, як не стати жертвою популярної афери в соцмережі
Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь попередила про нову схему шахраїв
Знайомства в інтернеті – завжди ризикована річ, адже ви не знаєте, ким дійсно є людина по той бік екрану. Навіть цілком невинна пропозиція може залишити вас без копійки в кишені – наприклад, запрошення в театр. Детальніше про цю схему розповіла Олена-Крістіна Лебідь – ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал.
Як визначити, що вам написав «мудак»: лайфхак від Олени-Крістіни Лебідь
– Уявіть ситуацію: вам у соціальних мережах написала дівчина або хлопець із запрошенням піти в театр на перше побачення. Звісно, ви думаєте: «Чому б і ні?» І погоджуєтеся. Тут вам кидають посилання нібито на сторінку театру, щоб ви купили квитки, – розповіла Олена-Крістіна Лебідь. – Ви вводите дані своєї карти… і після цього у вас з рахунку списуються всі гроші! Це — фейковий сайт, який виглядає, як сайт бронювання квитків. Там може бути написано «Афіша», «Наші прем’єри», «Наші актори». Все це робиться для того, щоб обдурити вас і отримати дані карти, з якої потім можна буде списати всі гроші.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спосіб уберегтися від обману максимально простий: ніколи не переходьте за незрозумілими посиланнями від незнайомих людей. А якщо на побачення все-таки дуже хочеться – підійдіть до цього питання відповідально.
Олена-Крістіна Лебідь про фінал «Аферисти в сітях»: «Тільки заради вас!»
– Як тільки в соцмережах якийсь прекрасний незнайомець або незнайомка запрошують вас в театр, не потрібно відразу відмовлятися. Просто влаштуйте невелику перевірку, – порадила ведуча Нового каналу. – Скажіть: «Так, давай підемо, але мені друзі порадили ось такий спектакль, давай підемо саме на нього». Якщо співрозмовник не наполягатиме і не буде знову надсилати вам посилання – можете сміливо йти на побачення.
Більше викриттів схем аферистів можна побачити в проекті «Аферисти в сітях» на Новому каналі та YouTube.
Читай також:
Як класно сфоткатись парі: майстер-клас від Олени-Крістіни Лебідь