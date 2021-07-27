Ідеї для фото в парі: майстер-клас від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча «Аферисти в сітях» завжди робить так, щоб її шанувальники посміхнулись. Особливо, що стосується ведення соцмереж.

На цей раз Олена-Крістіна Лебідь виклала фото із своїм коханим Павлом Розенко. Знімки веселі та «пози» для позування в парі доволі незвичні. На першій фотці – Крістіна підстрибує, а Павло її підтримує. На другій – все так само тільки навпаки. Видно, що ведучій дещо важко тримати свого коханого, проте виглядає це все весело.

Підписникам Крістіни дуже сподобалась така ідея. «Ви класні та завжди позитивні», «Вау, супер! Сильна сімейка!», «Ось справжня жіночка підтримка», «Гарна ідея для фото в парі», «Дуже класні», – написали фанати.

Сама ж ведуча прокоментувала фото: «Далі буде! А поки так 🙂 ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

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