Олена-Крістіна Лебідь про фінал «Аферисти в сітях»: «Тільки заради вас!»

Ведуча Нового каналу написала чуттєвий пост в своєму Instagram

Вона подякувала своїм шанувальникам за увагу, за те, що дивляться, та за те, що запам’ятовують всі шахрайські схеми. Для ведучої це дуже важливі фактори, адже вся команда старається, працює, «перчиться та конпатиться» саме заради безпеки людей.

– Тільки заради вас! З любов’ю, ваші «Аферисти в сітях», – написала Олена-Крістіна Лебідь у своїй публікації.

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Також ведуча Нового каналу попросила своїх шанувальників поділитись в коментарях своїми улюбленими епізодами щостого сезону. Багато хто з радістю відгукнувся на це прохання. Фани назвали такі свої улюблені моменти: «Купідоніус Київський», «епізод з Анакондою», «перевірка на вірність з Таріком», «серія про Сулеймана» та «епізод романтичного побачення з «родзинкою»».

Якщо ви ще не розумієте, про які саме серії йде мова, худчіше дивіться їх на YouTube Нового каналу.

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