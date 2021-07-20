Як визначити, що вам написав «мудак»: лайфхак від Олени-Крістіни Лебідь

Хвилюючу тему для багатьох дівчат ведуча Нового каналу розкрила у своєму Instagram

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, що її часто запитують: «А як же виявити, що мені написав мудак»? Тому вона вирішила поділитись «найдієвішим та простим лайфхаком, який точно працює».

Бонуси в супермаркетах: Олена-Крістіна Лебідь – про популярну аферу

Ведуча розповіла, що коли вам написав незнайомий чоловік, а особливо ще й сподобався, його точно треба перевірити. Не слід відповідати одразу, навіть, якщо красень написав дуже багато приємних компліментів. Витримайте паузу та дайте йому написати близько п’яти-шести повідомлень.

– Якщо після четвертого-шостого разу чоловік починає вас ображати та називати неприємними словами, ясно, що він мудак. Адже це точно неадекватна людина, в якої купа своїх комплексів, які він так демонструє, – поділилась Олена-Крістіна.

Якщо ж чоловік просто перестає вам писати, це показує адекватність його реакції та розуміння того, що він просто міг не сподобатися, розповідає ведуча. Тож можете спробувати відповісти йому, мовляв: «Вибач, це заходила моя сестра на сайт, не говорила, що є повідомлення, насправді ти мені сподобався, давай поспілкуємось».

Читай також:

Олена-Крістіна Лебідь про фінал «Аферисти в сітях»: «Тільки заради вас!»