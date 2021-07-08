Бонуси в супермаркетах: Олена-Крістіна Лебідь – про популярну аферу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) попередила українців про нову небезпечну схему, яка набирає популярності в шахраїв

Після початку карантину потрапити на гачок аферистів стало ще простіше. Де зв’язок, запитаєте ви. Річ у тім, що шахраї почали значно частіше використовувати телефонні схеми для обману довірливих співгромадян. Одна з таких афер пов’язана з бонусами у супермаркетах. Про неї попередила ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь.

– Зараз дуже поширена афера, коли вам телефонують, представляються адміністраторами якогось магазину й кажуть: «У вас на рахунку накопичилися бонуси, сьогодні вони згорять. Щоб цього не сталося, замовте у нас товар з акційного списку». І пропонують вам якийсь умовний відеореєстратор, що коштує півтори тисячі, за 700 гривень, – розказала Олена-Крістіна. – Розповідають, який він класний – все показує, борщі варить, масаж робить. Словом, суперагрегат, лише в космос не літає. Ви думаєте: «Ну, нормально, заощаджу». Вам справді надсилають реєстратор, ось тільки неякісний, який не коштує ні півтори тисячі, ні 700 гривень, ні три копійки.

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Щоб не стати жертвою афери, важливо не поспішати погоджуватися з умовами, які вам диктують по телефону. Шахраї можуть представитися працівниками якого завгодно магазину й запропонувати будь-який товар. Подумайте, чи справді ви могли накопичити бонуси в цьому місці, чи справді вам потрібна запропонована річ?

– У чому прикол: вам телефонували не представники магазину, а аферисти, які чудово розуміють, що по телефону ви нічого не перевірите. Не замислитеся про те, щоб зателефонувати в магазин і уточнити, чи є в них така акція, чи накопичили ви справді ці бонуси, – зазначила ведуча Нового каналу. – У вас просто не буде часу – спочатку ви підтвердите замовлення, а лише потім почнете думати, на що витратили гроші. Тому, щойно вам телефонують і починають говорити про бонуси, посилайте подалі.

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До речі, практично всі супермаркети мають додатки, де можна стежити за кількістю бонусів і акціями. Час від часу перевіряйте їх – це допоможе вам убезпечити себе від шахраїв.

Більше викриттів схем шахраїв – у гостросоціальному проекті «Аферисти в сітях», усі випуски якого ви можете подивитися на YouTube Нового каналу!

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