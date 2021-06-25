Олена-Крістіна Лебідь зізналася, що може зворушити її до сліз: «Я регулярно плачу»

Ведуча Нового каналу розповіла, хто має шанси підкорити її серце

Гроза всіх шахраїв, ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показував Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь – давня любителька собак. Саме ці тварини розчулюють її до сліз і змушують серце битися частіше.

– Я регулярно плачу – страшенно сентиментальна до тварин. Мене часто запрошують до притулків для бездомних тварин, щоразу відповзаю звідти в соплях. Це найбільш незахищена категорія – вони не можуть попросити допомоги, сказати, що не так, – зізналася Олена-Крістіна у пост-шоу «Предметка». – Регулярно купую сосиски всім собакам, які сидять під супермаркетом. Підходжу до них і кажу: «Чувак, чекай». Біжу швиденько в магазин і повертаюся з сосисками. Така любов у мене, до речі, лише до собак, кішок терпіти не можу.

Олену-Крістіну Лебідь запросили працювати в ескорті

Вдома у ведучої теж живе вухате диво – французький бульдог на прізвисько Сара. Теплотою і любов’ю крихітка не обділена – господарі приділяють їй дуже багато уваги й постійно беруть із собою в подорожі. У відповідь Сара радує їх хорошою поведінкою і слухняністю.

– З тваринами треба працювати перші два місяці. Якщо ви приділили максимум часу і привчили до своїх зон, навчили, чого не можна робити, – пес не буде шкодити, – впевнена ведуча Нового каналу, яка займалася вихованням Сари в розпал весняного карантину 2020 року. – Наприклад, нещодавно приїхала з роботи, а в сумці – відкрите улюблене печиво. Думаю, куди поділася Сара? А вона стоїть у коридорі біля сумки, дивиться на неї, навколо – гірлянда з слини… Але знає, що це хазяйське, і не краде.

Про зйомки шостого сезону «Аферистів в сітях», найпоширеніші схеми шахраїв, способи з ними боротися та експериментах з іміджем – у пост-шоу «Предметка»: