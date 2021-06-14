Олена-Крістіна Лебідь відверто розповіла про батьків: «Я все дитинство була нелюбою дитиною»

Ведуча «Аферистів в сітях» (Новий канал) вперше розповіла, як її били в дитинстві

Хоч у якій би ситуації опинилася ведуча проекту «Аферисти в сітях», який щопонеділка показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь, вона заряджає позитивом усіх навколо. І це попри те, що в дитинстві дівчині жилося несолодко.

– З погляду освіченої людини, батьки мене виховали ідеально. Навчили любити читати, тато мене в це просто затягнув. Ходила на піаніно, карате, фігурне катання, малювання. Але з погляду психологічних історій, я все дитинство була нелюбою дитиною і пронесла відсутність любові й теплоти через усе життя. Для дорослої людини це ахіллесова п’ята. Але зараз мені цю діру залатали, і це класно, – відверто зізналася Олена-Крістіна Лебідь.

Страшно й те, що про домашнє насильство дівчина знає не з чуток, адже сама ставала об’єктом побиття.

– Я була однією дитиною в сім’ї, але, мабуть, мене не хотіли любити. Дубасили всім підряд, навіть праскою було. Приходила до школи з безформним тілом та обличчям, і говорила, що вдарилася об дверцята шафи. Ну, так, 80 разів, – каже ведуча Нового каналу. – З мамою я про це ніколи не говорила – вона не любить такі розмови. Та й зараз і немає сенсу, вже нічого не зміниш. Телепорта в минуле немає.

Незважаючи на це ведуча любить і цінує своїх батьків, вважає, що вони прищепили їй правильні цінності й виростили гідною людиною.

Про зйомки шостого сезону «Аферистів в сітях», найпоширеніші схеми шахраїв, способи з ними боротися та експериментах з іміджем – у пост-шоу «Предметка»:

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!