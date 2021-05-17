Обольстительная Елена-Кристина Лебедь в программе Аферисты в сетях 6 сезон 4 выпуск устроит проверку на верность темпераментному турку Тареку. Ее ведущей заказала любимая подопытного Алена. Девушка переживает, что из-за своего вспыльчивого характера, работы таксиста и религии ее благоверный легко может пойти налево. Способен ли Тарек пожертвовать отношениями с Аленой ради моментного удовольствия? На охоту за изменниками выходит наша ведущая! Сможет ли Тарек устоять перед соблазнительной девушкой, которую только что бросил парень? Результат проверки на верность узнай прямо сейчас – смотри онлайн проект Аферисты в сетях 6 сезон 4 выпуск от 17.05.2021.

Смотреть онлайн выпуск 4 Аферисты в сетях 6 сезон