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Аренда квартиры – одна из главных проблем, которая беспокоит чуть ли не каждого человека. Не у всех есть возможность иметь собственное жилье, а потому подобные услуги – идеальный выход, чтобы не жить на улице. А самый простой и менее затратный по времени способ подыскать квартиру – специализированные фирмы риелторов. В одну из таких обратилась Елена-Кристина Лебедь. На первый взгляд, ведущая попала в действительно солидную фирму: ее приветливо встретили, предложили чай и быстро подобрали несколько вариантов квартир. Клюнув на яркую картинку и смешную цену – 5000 гривен, ведущая подписала договор, получила чек и отдала деньги. Ничего подозрительного… В чем же смысл аферы? Не пропусти скандальное расследование – смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 4 выпуск!

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