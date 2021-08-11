Елена-Кристина Лебедь показала своего фотографа и морских русалок (фото)

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) вновь не оставила своих поклонников без положительного контента

Елена-Кристина выложила очень милые фото с любимым из своего отпуска. Закат, крепость, природа и сплошная романтика. Кто же фотографировал пару, если они отдыхают только вдвоем? Ведущая решила раскрыть тайну.

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На самом деле фотографом влюбленных является кроссовок Павла Розенко (любимого Елены-Кристины). На фото видно, как кроссовок стоит на перилах, а в него вложен телефон. Вот и весь секрет снимка! Самое смешное, если присмотреться к первому фото, то уже можно увидеть спойлер — Павел Розенко без одного кроссовка с голой ногой.

Кроме этого, ведущая Нового канала выложила фото русалок из своего отпуска. Ими оказались сама Елена-Кристина и ее любимая собака Сара. Ну разве не красавицы?

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